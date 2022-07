HORS LIGNE

Homme

France











PANNEAU DE CONTACT ENVOYER MOI UN MESSAGE DEVENEZ MON AMI INVITER MOI DANS UN GROUPE ENVOYEZ MOI UNE CARTE VITUELLE ENVOYER MOI UN BUZZ AJOUTER AUX FAVORIS





MES DÉTAILS MEMBRE DEPUIS: 07/24/2022 SIGNE ASTROLOGIQUE: Capricorne DERNIÈRE CONNEXION: 07/27/2022 13:55:32











MON FORUM Pas de sujet Mes sujets: 0 Sujet anonyme: 0 Voir plus

CADEAU(X) Vous n'avez pas encore reçu de cadeau. [ Cliquez ici pour m'envoyer un cadeau ]









PASSE-TEMPS Rénovation de salle de bains et de cuisines 34





Les salles de bains et les cuisines sont les pièces les plus utiles de la maison. Rénover ces deux pièces peut aider une maison à devenir plus élégante et fonctionnelle.



Regardez vers l'Asie pour une salle de bains raffinée



Inspirez-vous du design d'influence asiatique pour la rénovation de salle de bains Montpellier



Modernisme des salles de bains et cuisines



Créez un havre de paix moderniste dans votre maison du Sud de la France, à Montpellier ou Avignon. Le design moderniste met l'accent sur les lignes épurées et les pièces fonctionnelles. Utilisez l'acier inoxydable pour habiller les armoires de la cuisine et de la salle de bains. Complétez les armoires par des comptoirs en granit aux lignes pures. Placez deux chaises Eames à côté d'une grande table de cuisine encastrée. Utilisez les mêmes chaises dans la cuisine. Ouvrez la cuisine sur le reste de la maison. Recouvrez les murs de la salle de bains et de la cuisine de carreaux de verre transparent.



Style campagnard



Optez pour la campagne. Un design d'influence campagnarde peut rendre n'importe quelle cuisine et salle de bains chaleureuse et accueillante, surtout dans la région d'Occitanie. Placez des œuvres d'art populaire sur les murs de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez des tapis tressés épais sur les sols. Achetez un évier à tablier dont le rebord tombe sur le côté de l'évier. Dessinez un pochoir sur le mur de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez une baignoire sur pattes dans la salle de bains. Revêtir les sols de linoléum. Ajoutez des rideaux vichy à toutes les fenêtres. Les salles de bains et les cuisines sont les pièces les plus utiles de la maison. Rénover ces deux pièces peut aider une maison à devenir plus élégante et fonctionnelle.Inspirez-vous du design d'influence asiatique pour la. L'Asie est un continent diversifié qui regorge d'idées de design qui ont influencé les gens du monde entier pendant des milliers d'années. Utilisez des bois tels que le bambou pour les armoires de cuisine et de salle de bains. Ajoutez des touches de rouge et de noir sous forme de coussins sur les chaises de cuisine et les accessoires de salle de bains. Utilisez des armoires laquées noires pour le rangement dans les deux pièces. Suspendez des lanternes en papier aux murs. Utilisez des luminaires suspendus en forme de caractères chinois dans les coins. Ajoutez des pots de bambou vert et des pivoines blanches fraîches sur les comptoirs.Créez un havre de paix moderniste dans votre maison du Sud de la France, à Montpellier ou Avignon. Le design moderniste met l'accent sur les lignes épurées et les pièces fonctionnelles. Utilisez l'acier inoxydable pour habiller les armoires de la cuisine et de la salle de bains. Complétez les armoires par des comptoirs en granit aux lignes pures. Placez deux chaises Eames à côté d'une grande table de cuisine encastrée. Utilisez les mêmes chaises dans la cuisine. Ouvrez la cuisine sur le reste de la maison. Recouvrez les murs de la salle de bains et de la cuisine de carreaux de verre transparent.Optez pour la campagne. Un design d'influence campagnarde peut rendre n'importe quelle cuisine et salle de bains chaleureuse et accueillante, surtout dans la région d'Occitanie. Placez des œuvres d'art populaire sur les murs de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez des tapis tressés épais sur les sols. Achetez un évier à tablier dont le rebord tombe sur le côté de l'évier. Dessinez un pochoir sur le mur de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez une baignoire sur pattes dans la salle de bains. Revêtir les sols de linoléum. Ajoutez des rideaux vichy à toutes les fenêtres.









VISITEURS RÉCENTS







[ Rapporter cet utilisateur ]